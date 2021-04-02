В Уфе открылась танцевальная студия для людей с ментальными нарушениями

Новая танцевальная студия открылась в Черниковке. Она находится в общественном пространстве «Улей». Сюда ходят заниматься взрослые с ментальными нарушениями, а также пенсионеры. Кроме танцев здесь проходят занятия по йоге и гимнастике, работают мастерские в различных направлениях.

Прежний место занятий совмещал в себе и актовый зал. Сейчас же это отдельная комната с зеркалами, хореографическими станками. Одним из направлений участников центра является сохранение экологии, поэтому в интерьере использовали и вторичное сырье, например, стену обшили забором, а плафоны собрали из старых люстр.

Ребята меняются, раскрепощаются, они здесь общаются. Если бы этого места не было, людям с ментальными нарушениями никуда было бы пойти. Они приходят сюда каждый день, у них здесь есть друзья.

Снежана Янгильдина, директор благотворительного фонда «Твёрдая почва», соучредитель общественного центра «Улей»

Средства на открытие студии удалось получить благодаря президентскому гранту. Центр принял участие в спецпроекте  «Чтобы здоровье сохранять, будем петь и танцевать». На эти же средства руководство пространства планирует летом оборудовать уличную площадку для занятий.

Фото №1 - В Уфе открылась танцевальная студия для людей с ментальными нарушениями

Я хожу сюда каждый день, здесь есть друзья и подруги.

Вера Корнилова, посетитель общественного пространства
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