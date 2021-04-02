В Уфе открылась танцевальная студия для людей с ментальными нарушениями

Новая танцевальная студия открылась в Черниковке. Она находится в общественном пространстве «Улей». Сюда ходят заниматься взрослые с ментальными нарушениями, а также пенсионеры. Кроме танцев здесь проходят занятия по йоге и гимнастике, работают мастерские в различных направлениях.
Прежний место занятий совмещал в себе и актовый зал. Сейчас же это отдельная комната с зеркалами, хореографическими станками. Одним из направлений участников центра является сохранение экологии, поэтому в интерьере использовали и вторичное сырье, например, стену обшили забором, а плафоны собрали из старых люстр.
Средства на открытие студии удалось получить благодаря президентскому гранту. Центр принял участие в спецпроекте «Чтобы здоровье сохранять, будем петь и танцевать». На эти же средства руководство пространства планирует летом оборудовать уличную площадку для занятий.