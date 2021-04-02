В Уфе открылась танцевальная студия для людей с ментальными нарушениями

Ребята меняются, раскрепощаются, они здесь общаются. Если бы этого места не было, людям с ментальными нарушениями никуда было бы пойти. Они приходят сюда каждый день, у них здесь есть друзья.

Снежана Янгильдина, директор благотворительного фонда «Твёрдая почва», соучредитель общественного центра «Улей»