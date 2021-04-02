В Башкирии в огне погиб 65-летний мужчина

Поздно ночью 2 апреля в селе Старое Азмеево Бакалинского района произошёл смертельный пожар. Об этом рассказала пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

На место инцидента в срочном прядке прибыли сотрудники Противопожарной службы Госкомитета РБ по ЧС, ГУ МЧС России по РБ и добровольная пожарная команда.

Оказалось, огнём охватило жилой частный дом. Несмотря на то, что пожарные ликвидировали возгорание за короткое время, в сгоревшем доме было найдено тело 65-летнего мужчины. Спасти несчастного не удалось.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.