Жительница Башкирии до смерти избила лежачую бабушку

Жуткое преступление произошло в Бирском районе. 50-летнюю местную жительницу обвиняют в жестоком убийстве пенсионерки.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, с ноября 2019 года женщина ухаживала за пожилой мамой своего сожителя. Пенсионерка попала в аварию и не могла самостоятельно даже ходить.

Однако в апреле 2020 года сельчанка устала заботиться о лежачей бабушке, поэтому жестоко избила несчастную металлической тростью и руками, а потом задушила.