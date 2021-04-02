Жительница Башкирии до смерти избила лежачую бабушку

Жуткое преступление произошло в Бирском районе. 50-летнюю местную жительницу обвиняют в жестоком убийстве пенсионерки.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, с ноября 2019 года женщина ухаживала за пожилой мамой своего сожителя. Пенсионерка попала в аварию и не могла самостоятельно даже ходить.
Однако в апреле 2020 года сельчанка устала заботиться о лежачей бабушке, поэтому жестоко избила несчастную металлической тростью и руками, а потом задушила.
Свою вину обвиняемая признаёт в полном объёме, а уголовное дело направлено в Верховный суд Башкирии.