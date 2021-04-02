В Башкирии продлён режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Сегодня, 2 апреля, на портале правовой информации был опубликован обновлённый указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса. Изменения были подписаны Главой Башкирии.

Так, режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет продлевается до 14 апреля. Это же касается людей с хроническими заболеваниями.