В Башкирии жители села могут остаться без единственной дороги

В Кушнаренковском районе люди боятся быть отрезанными от цивилизации. Жители села Новоакбашево утверждают, что ежегодно весной единственная дорога в населенный пункт из-за талых вод превращается в полосу препятствий. Сейчас на месте начаты дорожные работы. По словам сельчан, насыпь через ручей, по которой и проходит дорога, уже частично разрушалась.

Единственная дорога, а тут жижа, грязь! Вчера сгладили, видимо, кто-то сообщил, что будет телевидение.

Рифкат Ханнанов, житель с. Новоакбашев

Там две трубы. В середине щель. Сейчас будет глина, сядет обратно, потому что внутри пусто.

Рафкат Каюмов, житель с. Новоакбашево

По словам жителей, школьный автобус, развозя детей, до недавнего времени не решался спускаться в деревню. Поэтому школьники шли домой пешком 2 км от перекрестка.  В компании «Башкиравтодор» отметили, что за два дня на дороге в Новоакбашево было отсыпано порядка 120 тонн ПГС.

Фото №1 - В Башкирии жители села могут остаться без единственной дороги

На данный момент «Башкиравтодор» может только поддержать ту дорогу, которая есть. Администрация района должна объявить торги, сделать заявку. После выделения средств уже можно будет сказать, что можно сделать на этой дороге.

Марсель Байдавлетов, руководитель пресс-службы АО «Башкиравтодор»

В зависимости от бюджета, который будет выделен, мы будем рассматривать ее на 2022-2025 годы. Будем либо восстанавливать, либо дополнять, либо заменять, либо укреплять.

Тагир Иргалиев, заместитель главы администрации Кушнаренковского района
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