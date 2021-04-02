В Башкирии жители села могут остаться без единственной дороги

В Кушнаренковском районе люди боятся быть отрезанными от цивилизации. Жители села Новоакбашево утверждают, что ежегодно весной единственная дорога в населенный пункт из-за талых вод превращается в полосу препятствий. Сейчас на месте начаты дорожные работы. По словам сельчан, насыпь через ручей, по которой и проходит дорога, уже частично разрушалась.
По словам жителей, школьный автобус, развозя детей, до недавнего времени не решался спускаться в деревню. Поэтому школьники шли домой пешком 2 км от перекрестка. В компании «Башкиравтодор» отметили, что за два дня на дороге в Новоакбашево было отсыпано порядка 120 тонн ПГС.