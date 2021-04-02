В Уфе недоброжелатель поджёг автомобиль горожанки

В полицию Уфы обратилась 41-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что её автомобиль подожгли двое неизвестных. Полиция начала расследование происшествия.

Оказалось, двух поджигателей подослал недоброжелатель из Сочи. Между уфимкой и мужчиной в очередной раз вспыхнула ссора, тогда он решил отомстить горожанке.

Брат обиженного мужчины предложил знакомому сжечь авто уфимки. Поджигатель согласился на преступление за 11 тысяч рублей. Поздней ночью он и его друг облили автомобиль женщины бензином и подожгли. Вот только их поступок был запечатлён камерой видеонаблюдения.

40-летний и 35-летний поджигатели были задержаны – сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело о поджоге по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». пресс-служба МВД по РБ