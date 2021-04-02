Радий Хабиров встретился с трудовым коллективом БСК

Республика планирует вложить в развитие «Башкирской содовой компании» 5,5 млрд рублей. Таким образом объем инвестиций в модернизацию будет удвоен. Об этом накануне заявил Радий Хабиров. Глава региона встретился с трудовым коллективом БСК.
Радий Хабиров обозначил первоочередные задачи, стоящие перед компанией. Это решение экологических вопросов на предприятии и в окрестностях города, поиск новых источников сырья, повышение заработной платы, а также активное участие в городских и социальных проектах.
Радий Хабиров осмотрел и производственные цеха машиностроительной компании «Витязь» в Ишимбае. Уникальные снегоболтоходы, способные работать в самых суровых климатических и дорожных условиях, известны во всем мире. На данный момент предприятие реализует инвестпроект по освоению серийного производства двухзвенных гусеничных транспортёров новой модификации. Объём вложений составит свыше 800 миллионов рублей. Ишимбайское предприятие входит в состав Госкорпорации Ростех. В честь 100-летия отечественного танкостроения Радий Хабиров и генеральный директор Концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов вручили государственные награды сотрудникам.