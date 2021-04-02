Радий Хабиров встретился с трудовым коллективом БСК

Республика планирует вложить в развитие «Башкирской содовой компании» 5,5 млрд рублей. Таким образом объем инвестиций в модернизацию будет удвоен. Об этом накануне заявил Радий Хабиров. Глава региона встретился с трудовым коллективом БСК.

Радий Хабиров обозначил первоочередные задачи, стоящие перед компанией. Это решение экологических вопросов на предприятии и в окрестностях города, поиск новых источников сырья, повышение заработной платы, а также активное участие в городских и социальных проектах.

От управленческой команды БСК я жду интересных решений. Вы должны собрать команду учёных, опытных руководителей-химиков и совместно определить ведущие направления развития предприятия.  Полгода назад вы показывали мне цех по выпуску стиральных порошков, который был закрыт. Если это экономически выгодно, то, наверное, нужно возродить собственное производство, чем передавать сырьё другим компаниям, которые в итоге извлекают прибыль.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров осмотрел и производственные цеха машиностроительной компании «Витязь» в Ишимбае. Уникальные снегоболтоходы, способные работать в самых суровых климатических и дорожных условиях, известны во всем мире. На данный момент предприятие реализует инвестпроект по освоению серийного производства двухзвенных гусеничных транспортёров новой модификации. Объём вложений составит свыше 800 миллионов  рублей. Ишимбайское предприятие входит в состав Госкорпорации Ростех. В  честь 100-летия отечественного танкостроения Радий Хабиров и генеральный директор Концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов вручили государственные награды сотрудникам.

Фото №1 - Радий Хабиров встретился с трудовым коллективом БСК

Завод стоит, очень надеемся, что будет крепко стоять долгие годы. Потому что техника очень нужная, очень уникальная для России. Мы будем помогать и с контрактами.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Пенальти
Уфимская волна