Радий Хабиров встретился с трудовым коллективом БСК

От управленческой команды БСК я жду интересных решений. Вы должны собрать команду учёных, опытных руководителей-химиков и совместно определить ведущие направления развития предприятия. Полгода назад вы показывали мне цех по выпуску стиральных порошков, который был закрыт. Если это экономически выгодно, то, наверное, нужно возродить собственное производство, чем передавать сырьё другим компаниям, которые в итоге извлекают прибыль.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан