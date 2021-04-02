Спасатели Башкирии помогли попавшему в беду 5-летнему малышу

Спасатели Башкирии часто вызволяют из беды маленьких исследователей – детей. И в этот раз их помощь понадобилась 5-летнему жителю города Туймазы.

Фото №1 - Спасатели Башкирии помогли попавшему в беду 5-летнему малышу

Как сообщила пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС, мальчик играл у себя дома с детскими игрушками, но в какой-то момент ему на глаза попался подшипник. Ребёнок надел железную «игрушку» на палец, а снять уже не смог.

Не смогла помочь малышу и мама. Тогда было решено вызвать спасателей. К счастью, с помощью нитки и мыла пальчик ребёнка был освобожден. Малышу помощь врачей не понадобилась.

Уважаемые родители! Не забывайте, что маленькие дети способны попасть в беду на ровном месте. Не оставляйте их без присмотра!

пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС 
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