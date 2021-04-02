В Уфе на реставрацию Дома Тихониных готовы потратить почти 1,5 млн рублей

На реставрацию Дома Тихониных мэрия готова направить почти 1,5 миллиона рублей. В Уфе объявлен конкурс на проект сохранения объекта культнаследия. Аукцион намечен на 8 апреля.

Согласно техническому заданию разработчику нужно представить эскизный проект реставрации на основе научных исследований с обоснованием архитектурных решений. Проект должен пройти историко-культурную экспертизу и согласование с Управлением по госохране объектов культурного наследия Башкортостана. Работы должны быть выполнены до ноября 2021 года.