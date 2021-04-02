В Уфе в год коронавируса преступность выросла на 4,5%

Начальник Управления МВД по Уфе Валерий Ясинтов сообщил о выросшем уровне преступности в 2020 году.
Год с коронавирусом оказался тяжёлым для многих сфер социальной жизни. Так, больше нагрузки взвалилось и на сотрудников правоохранительных органов. По данным ведомства, в 2020 году уровень преступности вырос на 4,5%.
За прошедший год было совершено 20 169 преступлений. При этом к уголовной ответственности было привлечено 3624 человека, 3500 из которых уфимцы.
По словам Валерия Ясинтова, удалось на 9,9% снизить уровень бытового насилия, также снизились уровень рецидивов ранее судимых горожан (7,1%) и количество правонарушений в состоянии алкогольного опьянения (9,6%).