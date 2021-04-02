В Башкирии при строительстве катка похитили 2,7 млн рублей

Прокуратура Башкирии расследует факт мошенничества в крупном размере. При строительстве ледового дворца в Кумертау было похищено более 2,7 млн рублей.

На данный момент собираются все необходимые материалы для установки лиц, которые замешаны в мошенничестве. В хищении подозреваются должностные лица коммерческой фирмы.

Экспертиза показала, что напольное покрытие на эвакуационных путях, облицовка стен и потолков здания катка были сделаны из пожароопасных материалов. Если бы материал воспламенился, это бы затруднило эвакуацию и могло бы привести к жутким последствиям.