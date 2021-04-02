Башкирия вошла в топ-5 рейтинга событийного потенциала российских регионов

Как ни странно, ковидный год стал отправной точкой для республики и позволил громко заявить о себе как о конгрессном центре страны. В самый разгар пандемии, в апреле 2020 года, мы провели первый международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». Далее был ряд ярких мероприятий в гибридном формате: международный форум урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии», международный форум «Защита бизнеса: G2B. Эволюция партнерства», Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2020», Общероссийский юридический форум «Конституция-2020: эволюция публичной власти» и Международная неделя бизнеса – 2020.

Радий Хабиров