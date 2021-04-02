Башкирия вошла в топ-5 рейтинга событийного потенциала российских регионов
Пандемия коронавируса позволила Башкирии громче заявить о себе на федеральном уровне. Такое мнение высказал глава республики Радий Хабиров. Свои слова он подкрепил тем фактом, что регион вошел в топ-5 рейтинга событийного потенциала российских субъектов за 2020 год.
Как ни странно, ковидный год стал отправной точкой для республики и позволил громко заявить о себе как о конгрессном центре страны. В самый разгар пандемии, в апреле 2020 года, мы провели первый международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». Далее был ряд ярких мероприятий в гибридном формате: международный форум урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии», международный форум «Защита бизнеса: G2B. Эволюция партнерства», Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2020», Общероссийский юридический форум «Конституция-2020: эволюция публичной власти» и Международная неделя бизнеса – 2020.
Радий Хабиров
По мнению руководителя региона, Башкирия перестает быть в глазах людей просто «медовой республикой». Регион с каждым годом развивается в лучшую сторону, считает глава.
Мы сильная республика с развитой промышленной инфраструктурой, туристическим и инвестиционным потенциалом. Мы формируем Деловой календарь – документ с перечнем конгрессных мероприятий под любой вид деятельности: экономику, туризм, инвестиции, агропромышленность.
Радий Хабиров
Также глава Башкирии пообещал, что лето-2021 будет так же насыщенно событиями, как и прошлый год. К примеру, республика станет хозяйкой VI Всемирной Фольклориады. Башкирия также станет площадкой для международного чемпионата «Молодые профессионалы».
И это только первые шаги: впереди у нас большая работа, чтобы о потенциале Республики Башкортостан знали в России и во всем мире.