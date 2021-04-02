В Уфе врачи выходили младенца весом в 500 грамм

Медики Республиканского клинического перинатального центра спасли жизнь 500-граммовой крохи. О чудесном спасении малышки рассказали представители медучреждения.
31 декабря, прямо в канун нового года, в центр доставили беременную в тяжёлом состоянии. Женщине диагностировали преждевременную отслойку плаценты на 24-ой неделе беременности. Такой диагноз смертельно опасен и для мамы, и для малыша.
Было принято решение в срочном порядке поводить родоразрешение. Путём «кесарево сечения» на свет появилась кроха весом всего в 520 грамм. Рост малышки составлял 31 см. Началась непростая борьба за жизнь девочки.
Только через 41 день малышку уже с весом 830 грамм перевели из реанимации в отделение патологи и недоношенных детей. Там ребёнок находился ещё 36 дней. И вот спустя 11 недель после рождения, в возрасте 77 дней кроху выписали из перинатального центра. В день выписки малышка весила 1900 граммов.