В Уфе врачи выходили младенца весом в 500 грамм

Она выписалась! Наше «маленькое» новогоднее чудо! В данном случае это наша общая победа в борьбе за жизнь этой крохотной девочки! Но сразу хочу сказать, что к сожалению, не всегда удаётся вылечить и выходить таких маленьких детей, всё очень индивидуально и зависит от многих факторов.

пресс-служба РКПЦ РБ