В Уфе 19-летний парень сбил перебегающего пешехода

Накануне, 1 апреля, в Уфе зафиксирована авария с пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД РБ.

Инцидент произошёл на улице Менделеева. 19-летний парень за рулём «Лады Приора» двигался в сторону улицы Генерала Горбатова. В этот момент он не заметил женщину, которая перебегала дорогу, и наехал на пешехода.

36-летняя уфимка пыталась пересечь проезжую часть в неустановленном для этого месте и попала под колёса авто. С серьёзными травмами её доставили в медицинское учреждение города.