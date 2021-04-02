Прокуратура Башкирии требует уволить главу одного из районов

Прокуратура Башкирии требует уволить главу Куюргазинского района в связи с утратой доверия.
Известно, что ведомство провело проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Выяснилось, что в январе 2020 года глава района назначил на должность и.о. директора бюджетного учреждения родного племянника своей супруги. Это позволило чиновнику более года уклоняться от проведения конкурса на должность.
Супруга главы при этом продолжает курировать деятельность благотворительного фонда, а также осуществляет контрольные и организационные функции администрации. При этом пользуясь служебным автомобилем и водителем. Также чиновника обвинили в сокрытии информации о своих доходах.
Теперь районный прокурор требует уволить главу в связи с утратой доверия.
Фото: ИА Башинформ.