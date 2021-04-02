Прокуратура Башкирии требует уволить главу одного из районов

Кроме того, при предоставлении в 2020 году сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера глава муниципалитета укрыл доход в сумме более 1 млн рублей, а также не указал 3 банковских счета.

пресс-служба прокуратуры РБ