В Уфе на женщину упала глыба льда с крыши

В Уфе по факту травмирования женщины из-за упавшей глыбы льда с крыши в Демском районе проведут проверку. Об этом телеканалу БСТ заявили в Управлении жилищного хозяйства. Инцидент произошел накануне на улице Правды.

Один из осколков рухнул на проходящую мимо здания жительницу Уфы. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что у женщины разбита голова и идет кровь, но сама она в сознании. После ЧП ей оказали помощь медики и отпустили домой.