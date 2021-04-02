В Башкирии приостановили работу завода, который накрывал пылью целое село

Жители деревни Мансурово Учалинского района массово пожаловались на работу «Сангалыкского диоритового карьера». Завод накрывал село пылью.

Фото №1 - В Башкирии приостановили работу завода, который накрывал пылью целое село

Как сообщает региональная прокуратура, специалисты Управления Роспотребнадзора Башкирии провели проверку предприятия. Отбор проб показал, что предельно-допустимая концентрация взвешенных веществ в воздухе превышает почти в 10 раз. 800 жителей ближайшего села вынуждены дышать пропитанным пылью воздухом.

Материалы прокурорской проверки по компетенции направлены в территориальный отдел Роспотребнадзора, которым возбуждено административное производство по ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта).

пресс-служба региональной прокуратуры 

Суд вынес решение приостановить деятельность завода на 10 дней. Теперь предприятию предстоит устранить все выявленные нарушения.

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