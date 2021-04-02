В Башкирии приостановили работу завода, который накрывал пылью целое село

Как сообщает региональная прокуратура, специалисты Управления Роспотребнадзора Башкирии провели проверку предприятия. Отбор проб показал, что предельно-допустимая концентрация взвешенных веществ в воздухе превышает почти в 10 раз. 800 жителей ближайшего села вынуждены дышать пропитанным пылью воздухом.