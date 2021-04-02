В Башкирии приостановили работу завода, который накрывал пылью целое село

Жители деревни Мансурово Учалинского района массово пожаловались на работу «Сангалыкского диоритового карьера». Завод накрывал село пылью.
Как сообщает региональная прокуратура, специалисты Управления Роспотребнадзора Башкирии провели проверку предприятия. Отбор проб показал, что предельно-допустимая концентрация взвешенных веществ в воздухе превышает почти в 10 раз. 800 жителей ближайшего села вынуждены дышать пропитанным пылью воздухом.
Суд вынес решение приостановить деятельность завода на 10 дней. Теперь предприятию предстоит устранить все выявленные нарушения.