В Башкирии в ряды «Бессмертного полка» встанут свыше 400 тыс человек

В ряды «Бессмертного полка» Башкортостана встанут свыше 400 тысяч человек. Предварительные цифры были озвучены на заседании оргкомитета празднования 9 мая. В этом году акция памяти пройдет сразу в двух форматах.

Акция пройдет как в традиционном, так и формате онлайн, с принесением фотографий героев войны по центральным улицам городов и районов республики. В Уфе впервые колонну «Бессмертного полка» возглавят штандарты фронтов Великой Отечественной войны и боевые знамена всех воинских подразделений, сформированных на территории региона. 9 мая также ожидается военный парад и праздничный салют.