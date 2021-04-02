В Башкирии в ряды «Бессмертного полка» встанут свыше 400 тыс человек

В ряды «Бессмертного полка» Башкортостана встанут свыше 400 тысяч человек. Предварительные цифры были озвучены на заседании оргкомитета празднования 9 мая. В этом году акция памяти пройдет сразу в двух форматах.
Акция пройдет как в традиционном, так и формате онлайн, с принесением фотографий героев войны по центральным улицам городов и районов республики. В Уфе впервые колонну «Бессмертного полка» возглавят штандарты фронтов Великой Отечественной войны и боевые знамена всех воинских подразделений, сформированных на территории региона. 9 мая также ожидается военный парад и праздничный салют.
Между тем стела «Уфа – город трудовой доблести» может появиться на кольце Центрального рынка. Место расположения монумента вновь будет вынесено на общественное голосование. Все дело в том, что единый проект стелы, утвержденный Военно-историческим обществом России, не вписывается в ранее выбранный вариант – в аллею близ парка Победы. Еще один масштабный проект – к 9 мая в республике большим тиражом будет выпущен справочник Башкавдивизии.