В Башкирии врачи районной больницы пожаловались на отсутствие ковид-выплат

Медики Ишимбайской ЦРБ пожаловались на отсутствие положенных ковид-выплат. Врачам пришлось записать видеообращение, в котором они попросили власти Башкирии разобраться в ситуации.

Фото №1 - В Башкирии врачи районной больницы пожаловались на отсутствие ковид-выплат

Врачи уверены, что администрация больницы не вносит пациентов с коронавирусом в федеральные реестр. Следовательно, работая по факту с ковид-больными медики не получают положенных выплат. Как сообщается, медработники уже не раз обращались в суд с жалобами на администрацию.

Следственный комитет Башкирии отреагировал на непростую ситуацию и проводит доследственную проверку по факту нарушения трудовых прав.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на проверку представленных сведений, полноту и своевременность положенных выплат медицинским работникам, следователям предстоит изучить бухгалтерскую документацию учреждения, опросить руководство и сотрудников больницы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

пресс-служба СК РФ по РБ 
Уфимская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии