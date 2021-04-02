В Башкирии врачи районной больницы пожаловались на отсутствие ковид-выплат

Врачи уверены, что администрация больницы не вносит пациентов с коронавирусом в федеральные реестр. Следовательно, работая по факту с ковид-больными медики не получают положенных выплат. Как сообщается, медработники уже не раз обращались в суд с жалобами на администрацию.