В Башкирии врачи районной больницы пожаловались на отсутствие ковид-выплат

Медики Ишимбайской ЦРБ пожаловались на отсутствие положенных ковид-выплат. Врачам пришлось записать видеообращение, в котором они попросили власти Башкирии разобраться в ситуации.
Врачи уверены, что администрация больницы не вносит пациентов с коронавирусом в федеральные реестр. Следовательно, работая по факту с ковид-больными медики не получают положенных выплат. Как сообщается, медработники уже не раз обращались в суд с жалобами на администрацию.
Следственный комитет Башкирии отреагировал на непростую ситуацию и проводит доследственную проверку по факту нарушения трудовых прав.