В Башкирии 247 человек оштрафовали за отсутствие COVID-тестов после поездок за границу

Почти на 2,5 миллиона рублей оштрафованы жители республики за то, что не разместили на портале «Госуслуги» результаты тестов на коронавирус. Речь о тех, кто пересек границу. 

В числе нарушителей – 247 человек. Данные приводит Роспотребнадзор.

В ведомстве напоминают, что лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР необходимо сдать в течение трех дней после прилета из-за рубежа.


Результат анализа нужно опубликовать на портале «Госуслуги»﻿. В противном случае будет наложен штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

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