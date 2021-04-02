В Башкирии 247 человек оштрафовали за отсутствие COVID-тестов после поездок за границу

Почти на 2,5 миллиона рублей оштрафованы жители республики за то, что не разместили на портале «Госуслуги» результаты тестов на коронавирус. Речь о тех, кто пересек границу.
В числе нарушителей – 247 человек. Данные приводит Роспотребнадзор.
В ведомстве напоминают, что лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР необходимо сдать в течение трех дней после прилета из-за рубежа.
Результат анализа нужно опубликовать на портале «Госуслуги». В противном случае будет наложен штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.