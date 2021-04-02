В нацпарке «Башкирия» заметили следы медведя

Сегодня, 2 апреля, в национальном парке «Башкирия» были обнаружены следы медведя. Это первые следы мишки в этом году.

Фото №1 - В нацпарке «Башкирия» заметили следы медведя

Представители национального парка отметили, что, так как следы крупные, проснулся скорее всего самец. Апрель считается поздним временем для пробуждения косолапых. Но многое зависит от погодных условий. В этом году зима получилась затяжной, март был холодный и снежный, поэтому медведи вставать не собирались.

Первые дни после спячки медведи не сильно активны – они бродят вокруг берлог, питаются корешками, трухой пней, а после и почками на деревьях. Самки с детёнышами просыпаются в последнюю очередь, когда становится совсем тепло.

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