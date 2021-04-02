В нацпарке «Башкирия» заметили следы медведя

Сегодня, 2 апреля, в национальном парке «Башкирия» были обнаружены следы медведя. Это первые следы мишки в этом году.

Представители национального парка отметили, что, так как следы крупные, проснулся скорее всего самец. Апрель считается поздним временем для пробуждения косолапых. Но многое зависит от погодных условий. В этом году зима получилась затяжной, март был холодный и снежный, поэтому медведи вставать не собирались.