Экс-главврач РКБ им. Куватова получила руководящую должность в Москве

Эльза Сыртланова , бывший главный врач РКБ им. Куватова в Уфе, получила руководящую должность в исследовательском центре в Москве.

Информация о назначении на должность руководителя научно-исследовательского центра по анализу деятельности систем здравоохранения появилась на сайте Высшей школы организации и управления здравоохранением.

Напомним, бывший главный врач РКБ попал под прицелы внимания после первой вспышки коронавируса в больнице. Медучреждение стало очагом распространения вируса в республике. Около 1200 пациентов и врачей находились на обязательном карантине после первого в Башкирии подтверждённого случая коронавируса.