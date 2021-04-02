Экс-главврач РКБ им. Куватова получила руководящую должность в Москве

Эльза Сыртланова, бывший главный врач РКБ им. Куватова в Уфе, получила руководящую должность в исследовательском центре в Москве.

Фото №1 - Экс-главврач РКБ им. Куватова получила руководящую должность в Москве

Информация о назначении на должность руководителя научно-исследовательского центра по анализу деятельности систем здравоохранения появилась на сайте Высшей школы организации и управления здравоохранением.

Напомним, бывший главный врач РКБ попал под прицелы внимания после первой вспышки коронавируса в больнице. Медучреждение стало очагом распространения вируса в республике. Около 1200 пациентов и врачей находились на обязательном карантине после первого в Башкирии подтверждённого случая коронавируса.

Расследование Генпрокуратуры выявило некоторые нарушения в соблюдении санитарно-эпидемиологического законодательства.

С поста главного врача в РКБ им. Куватова Эльзы Сыртланова уволилась по собственному желанию.

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