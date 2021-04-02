В Башкирии система «Инцидент» помогла добиться второго обеда в школе

Дети Марины Лысовой, приезжая домой в село Митрофановка, скорее бежали за стол. Но вовсе не для того, чтобы сделать уроки. А чтобы быстрее поесть. Их школа находится в соседней Михайловке. И за это время питаются они только один раз, после второго урока.

Они уезжают утром к девяти утра, а приезжают к пяти вечера. Кормят один раз. И, получается, дети приезжают и жалуются, что они голодные.

Марина Лысова, жительница с. Митрофановка

О своей проблеме женщина написала в социальных сетях. При этом отметив, что готова оплачивать дополнительное питание, чтобы дети были сытые на уроках. Ее обращение не осталось без внимания.

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Жительница во время брифинга по питанию оставила сообщения о том, что дети из села Михайловка учатся допоздна. И того завтрака, который им дают не хватает. Мы связались с главой района, чтобы решить проблему питания в этой школе.

Айрат Латыпов, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращению жителей в социальных сетях

В Михайловскую школу на учебу привозят детей из двух деревень – Митрофановка и Новомихайловка. В картах, через которые проходит расчет за питание детей, не было категории оплаты для приезжих детей за второй обед. Школа обратилась в Башкирский регистр социальных карт, чтобы решить ситуацию.

Проблема решилась в течение трех дней. И буквально со следующего дня мы начали кормить детей. В настоящее время из 26 приезжих у нас по заявлению родителей питается 9 человек.

Светлана Петухова, директор школы с. Михайловка
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Как и по всей республике, проводится такая работа, как размещение информации о меню на сайтах общеобразовательных учреждений. Также проводится дегустация для желающих из числа родителей, которые могут прийти в учебные заведения и попробовать непосредственно в столовой, как готовится и что готовится.

Айдар Абдуллин, заместитель главы администрации Дуванского района

Теперь ученики Михайловской школы из других сел питаются дважды в день и уже не возвращаются домой голодными. Глава республики Радий Хабиров неоднократно отмечал, что организация качественного питания в школах – одна из основных задач. И Башкортостан должен быть в числе лучших в этом направлении. Радий Хабиров говорил и о том, что руководители муниципалитетов несут личную ответственность за то, чем кормят детей. И в случае многократных жалоб или поставки в школьные столовые некачественных продуктов чиновники могут лишиться своего кресла.

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