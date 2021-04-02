В Башкирии система «Инцидент» помогла добиться второго обеда в школе

Дети Марины Лысовой, приезжая домой в село Митрофановка, скорее бежали за стол. Но вовсе не для того, чтобы сделать уроки. А чтобы быстрее поесть. Их школа находится в соседней Михайловке. И за это время питаются они только один раз, после второго урока.
О своей проблеме женщина написала в социальных сетях. При этом отметив, что готова оплачивать дополнительное питание, чтобы дети были сытые на уроках. Ее обращение не осталось без внимания.
В Михайловскую школу на учебу привозят детей из двух деревень – Митрофановка и Новомихайловка. В картах, через которые проходит расчет за питание детей, не было категории оплаты для приезжих детей за второй обед. Школа обратилась в Башкирский регистр социальных карт, чтобы решить ситуацию.
Теперь ученики Михайловской школы из других сел питаются дважды в день и уже не возвращаются домой голодными. Глава республики Радий Хабиров неоднократно отмечал, что организация качественного питания в школах – одна из основных задач. И Башкортостан должен быть в числе лучших в этом направлении. Радий Хабиров говорил и о том, что руководители муниципалитетов несут личную ответственность за то, чем кормят детей. И в случае многократных жалоб или поставки в школьные столовые некачественных продуктов чиновники могут лишиться своего кресла.