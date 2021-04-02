В Башкирии система «Инцидент» помогла добиться второго обеда в школе

Жительница во время брифинга по питанию оставила сообщения о том, что дети из села Михайловка учатся допоздна. И того завтрака, который им дают не хватает. Мы связались с главой района, чтобы решить проблему питания в этой школе.

Айрат Латыпов, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращению жителей в социальных сетях