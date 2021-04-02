В Башкирии из-за аварии на трубопроводе произошел разлив нефтепродукта

В Бижбулякском районе устраняют последствия разлива нефтепродукта. Авария на трубопроводе компании «Башнефть» произошла накануне у поселка Павловка.

По данным предприятия, площадь загрязненного участка составила 350 квадратных метров. По информации МЧС, с места разлива сейчас вывозят грунт для дальнейшей утилизации. Работы предполагается завершить к вечеру воскресенья.