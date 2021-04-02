В Башкирии конфликтуют две школы, объединенные из-за реконструкции

В Белорецке конфликтуют две школы. Учебные заведения находятся в одном здании. Ученики 8-й школы города вынуждены получать знания в стенах не своей альма-матер. Их образовательное учреждение из-за аварийного состояния закрыли более двух лет назад. Между тем реконструкция школы до сих пор не началась.

Двери закрыты, вокруг тишина. Причина не в каникулах. Звонки перестали здесь звучать в 2018 году, с того момента, как обрушилась часть перекрытий здания. Из-за аварийного состояния восьмую школу закрыли. Детей и педагогов перевели в другое учебное заведение.

Расстояние очень большое, дети опаздывают. Пешком приходится добираться. Алевтина Васильева, учитель средней школы №8 г. Белорецка

Отдаленность от дома 18-й школы, где вынуждены получать знания воспитанники школы номер 8, – одна беда. Другой вопрос – обучение во вторую смену и никаких приоритетов, ведь теперь они на правах гостей. При этом регулярно слышат в свой адрес упрёки.

Ученики 18-й школы могут просто сказать, мол, это не ваша школа, идите в свою школу, вы тут никто. Это психологически нелегко детям слышать. Юлия Макарова, родительница

С вопросом, когда же начнется реконструкция школы и дети вернутся в родные стены, родители и педагогический коллектив обратились к местным властям. По словам главы администрации Белорецкого района, все затянулось из-за проектно-изыскательных работ.

В течение всего прошлого года мы переделывали проектно-сметную документацию, которая, так скажем, была с нарушениями составлена в предыдущие годы. И вот за год мы ее переделали полностью, прошли экспертизу. Полностью получили все документы, которые необходимы. Андрей Иванюта, глава администрации Белорецкого района