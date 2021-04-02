В Башкирии конфликтуют две школы, объединенные из-за реконструкции

В Белорецке конфликтуют две школы. Учебные заведения находятся в одном здании. Ученики 8-й школы города вынуждены получать знания в стенах не своей альма-матер. Их образовательное учреждение из-за аварийного состояния закрыли более двух лет назад. Между тем реконструкция школы до сих пор не началась.
Двери закрыты, вокруг тишина. Причина не в каникулах. Звонки перестали здесь звучать в 2018 году, с того момента, как обрушилась часть перекрытий здания. Из-за аварийного состояния восьмую школу закрыли. Детей и педагогов перевели в другое учебное заведение.
Отдаленность от дома 18-й школы, где вынуждены получать знания воспитанники школы номер 8, – одна беда. Другой вопрос – обучение во вторую смену и никаких приоритетов, ведь теперь они на правах гостей. При этом регулярно слышат в свой адрес упрёки.
С вопросом, когда же начнется реконструкция школы и дети вернутся в родные стены, родители и педагогический коллектив обратились к местным властям. По словам главы администрации Белорецкого района, все затянулось из-за проектно-изыскательных работ.
В начале года администрация Белорецкого района направила письма в правительство республики и Министерство образования о выделении средств на строительные работы. Сейчас местные власти ожидают включения проекта в Республиканскую адресную инвестиционную программу. От этого зависит, когда наконец начнется долгожданная стройка. Реконструкция 8-й школы подразумевает не только капитальный ремонт основного здания, но и возведение пристроя. Общее количество мест для обучающихся должно вырасти с 350 до 800.