Из Уфы в Кумертау начал курсировать новый поезд «Орлан»

Экспресс будет ездить по маршруту ежедневно, совершая минимум остановок и добираясь до конечной станции вдвое быстрее. К слову, прежде прямого маршрута не было – с пересадками пассажиры ездили почти 7 часов.
Под звуки оркестра и пристальные взгляды пассажиров новый поезд прибывает на станцию отправления – в свой первый рейс. «Орлан» – современный дизельный рельсовый автобус, состоящий из трёх вагонов и, в отличие от электричек, способный ездить на любых участках железных дорог.
На открытии нового маршрута побывал глава республики, который поделился, что в студенчестве ему приходилось ездить в пригородных поездах в плацкартных вагонах. Теперь же жители будут добираться по пункта назначения с большим комфортом.
За время следования «Орлан» делает всего 4 остановки: в Дёме, Стерлитамаке, Салавате и Мелеузе. Конечная – в Кумертау, куда раньше напрямую поезда не ездили. Пассажирам на электричках приходилось ждать длительную пересадку.
Общее время в пути сократилось почти в 2 раза – до 3 часов 50 минут. В перспективе его планируют сделать меньше ещё на полчаса.
Ежедневно поезд будет делать по одному рейсу: со станции Кумертау отправляться рано утром – в 4:08. Из Уфы – в 18:39. Руководство Куйбышевской железной дороги надеется, что «Орлан» составит конкуренцию автобусам и маршруткам. В планах – запуск подобных поездов и по другим направлениям.
В вагонах поезда более 130 мест. По подсчетам, за год пассажиропоток составит почти 40 тысяч человек. Радий Хабиров рассказал о намерениях внедрить карту «Алга» в качестве еще одного инструмента для оплаты проезда в пригородных поездах. Стоимость билета всего маршрута – 576 рублей. Для пенсионеров, школьников и студентов предусмотрены скидки.