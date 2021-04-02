Из Уфы в Кумертау начал курсировать новый поезд «Орлан»

Экспресс будет ездить по маршруту ежедневно, совершая минимум остановок и добираясь до конечной станции вдвое быстрее. К слову, прежде прямого маршрута не было – с пересадками пассажиры ездили почти 7 часов.

Под звуки оркестра и пристальные взгляды пассажиров новый поезд прибывает на станцию отправления – в свой первый рейс. «Орлан» – современный дизельный рельсовый автобус, состоящий из трёх вагонов и, в отличие от электричек, способный ездить на любых участках железных дорог.

На открытии нового маршрута побывал глава республики, который поделился, что в студенчестве ему приходилось ездить в пригородных поездах в плацкартных вагонах. Теперь же жители будут добираться по пункта назначения с большим комфортом.

За время следования «Орлан» делает всего 4 остановки: в Дёме, Стерлитамаке, Салавате и Мелеузе. Конечная – в Кумертау, куда раньше напрямую поезда не ездили. Пассажирам на электричках приходилось ждать длительную пересадку.

Очень уж долго с пересадками ехать, а теперь быстро. Скидки для пенсионеров сделали 50% – большое дело. Миниахмет Амиров, пассажир

Общее время в пути сократилось почти в 2 раза – до 3 часов 50 минут. В перспективе его планируют сделать меньше ещё на полчаса.

Ежедневно поезд будет делать по одному рейсу: со станции Кумертау отправляться рано утром – в 4:08. Из Уфы – в 18:39. Руководство Куйбышевской железной дороги надеется, что «Орлан» составит конкуренцию автобусам и маршруткам. В планах – запуск подобных поездов и по другим направлениям.

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