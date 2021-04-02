В Уфе девушка осталась без волос после покраски в салоне красоты

В Уфе разгорелся скандал: клиентка студии красоты едва не осталась лысой после бьюти-процедур. Вместо того чтобы покрасить девушке волосы, мастера салона ей их просто сожгли.

Для молодой мамы Гульнары Амировой поход в салон красоты закончился кошмаром. Вместо легкой покраски пряди волос ей сожгли макушку головы, пришлось вынужденно менять прическу. Услуги этой бьюти-студии девушка решила попробовать впервые. Новоиспеченную клиентку подкупили фотографии работ в «Инстаграме». Аккаунт салона обещает сохранить качество волос и нарастить их длину. Получилось, но только все с точностью до наоборот.

Полностью просмотрела всю страницу. Меня устроили работы, меня устроило время, которое мне предоставили. Я изначально планировала отрастить волосы, думала пустить пару прядей, а в итоге вот осталась без волос. Гульнара Амирова, пострадавшая клиентка студии красоты

После инцидента, со слов пострадавшей, сотрудники студии начали отрицать, что сожжение волос – их рук дело. Затем предложили девушке процедуру по тонированию, а потом и вовсе, как рассказывает Гульнара, заблокировали в соцсетях. Стоит отметить, что сама студия находится в одной из квартир жилого дома. Под видом клиентов мы позвонили в домофон, чтобы нам открыли дверь в подъезд. Увидев камеру, перед нами дверь попросту молча захлопнули.

Вот так вот, видимо, сотрудники салона красоты новым клиентам не рады. По телефону, который указан в «Инстаграме» студии, нам ответила женщина, которая объяснила, что это и не салон вовсе. Якобы несколько мастеров арендуют места и ведут общий «Инстаграм». В соцсетях мы нашли множество отзывов недовольных клиентов, правда, дальше переписок разбирательства не доходили.

Я записывалась в салон красоты, как оказалось, это не салон красоты. Прическу сделали мне ужасно и при этом еще грубили мне. Были склейки, много лака. Изначально, когда я записывалась, мы обговорили сумму, но взяли с меня в два раза больше. Я начала писать Альбине, директору, на что там уже такие пошли отговорки, что семейные проблемы, что я должна понять. Наталья Тимербаева, пострадавшая клиентка студии красоты

Наталья их поняла, поэтому девушка решила в этой студии больше не появляться. Юристы говорят, что это частая практика, когда индивидуальные предприниматели арендуют у организаций места для работы. В таком случае по закону «О защите прав потребителей» будет отвечать непосредственно мастер.

Когда предъявляется иск конкретно к данной организации и если она не виновата, они, естественно, предоставят документы, что мы только даем помещение, кресло, оборудование, а сотрудники сами как индивидуальные предприниматели уже работают. И уже в судебном порядке идет замена ответчика с ООО конкретно на ИП, и вот эта женщина или мужчина, которые оказывали услугу, будут персонально отвечать за некачественное проведение действий своих. Искандер Фахретдинов, адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов