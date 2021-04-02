В Уфе девушка осталась без волос после покраски в салоне красоты

В Уфе разгорелся скандал: клиентка студии красоты едва не осталась лысой после бьюти-процедур. Вместо того чтобы покрасить девушке волосы, мастера салона ей их просто сожгли.
Для молодой мамы Гульнары Амировой поход в салон красоты закончился кошмаром. Вместо легкой покраски пряди волос ей сожгли макушку головы, пришлось вынужденно менять прическу. Услуги этой бьюти-студии девушка решила попробовать впервые. Новоиспеченную клиентку подкупили фотографии работ в «Инстаграме». Аккаунт салона обещает сохранить качество волос и нарастить их длину. Получилось, но только все с точностью до наоборот.
После инцидента, со слов пострадавшей, сотрудники студии начали отрицать, что сожжение волос – их рук дело. Затем предложили девушке процедуру по тонированию, а потом и вовсе, как рассказывает Гульнара, заблокировали в соцсетях. Стоит отметить, что сама студия находится в одной из квартир жилого дома. Под видом клиентов мы позвонили в домофон, чтобы нам открыли дверь в подъезд. Увидев камеру, перед нами дверь попросту молча захлопнули.
Вот так вот, видимо, сотрудники салона красоты новым клиентам не рады. По телефону, который указан в «Инстаграме» студии, нам ответила женщина, которая объяснила, что это и не салон вовсе. Якобы несколько мастеров арендуют места и ведут общий «Инстаграм». В соцсетях мы нашли множество отзывов недовольных клиентов, правда, дальше переписок разбирательства не доходили.
Наталья их поняла, поэтому девушка решила в этой студии больше не появляться. Юристы говорят, что это частая практика, когда индивидуальные предприниматели арендуют у организаций места для работы. В таком случае по закону «О защите прав потребителей» будет отвечать непосредственно мастер.
Сейчас Гульнаре Амировой предстоит долгий курс реабилитации, чтобы вернуть состояние волос в первоначальный вид. О наращивании девушка уже и не думает. А те пряди, которые у нее остались после рокового похода в студию, она бережно хранит, ведь, скорее всего, они ей еще понадобятся в случае судебных разбирательств.