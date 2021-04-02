В Уфе девушка осталась без волос после покраски в салоне красоты

В Уфе разгорелся скандал: клиентка студии красоты едва не осталась лысой после бьюти-процедур. Вместо того чтобы покрасить девушке волосы, мастера салона ей их просто сожгли.

Для молодой мамы Гульнары Амировой поход в салон красоты закончился кошмаром. Вместо легкой покраски пряди волос ей сожгли макушку головы, пришлось вынужденно менять прическу. Услуги этой бьюти-студии девушка решила попробовать впервые. Новоиспеченную клиентку подкупили фотографии работ в «Инстаграме».  Аккаунт салона обещает сохранить качество волос и нарастить их длину. Получилось, но только все с точностью до наоборот.

Полностью просмотрела всю страницу. Меня устроили работы, меня устроило время, которое мне предоставили. Я изначально планировала отрастить волосы, думала пустить пару прядей, а в итоге вот осталась без волос.

Гульнара Амирова, пострадавшая клиентка студии красоты
Фото №1 - В Уфе девушка осталась без волос после покраски в салоне красоты

После инцидента, со слов пострадавшей, сотрудники студии начали отрицать, что сожжение волос – их рук дело. Затем предложили девушке процедуру по тонированию, а потом и вовсе, как рассказывает Гульнара, заблокировали в соцсетях. Стоит отметить, что сама студия находится в одной из квартир жилого дома. Под видом клиентов мы позвонили в домофон, чтобы нам открыли дверь в подъезд. Увидев камеру, перед нами дверь попросту молча захлопнули.

Вот так вот, видимо, сотрудники салона красоты новым клиентам не рады. По телефону, который указан в «Инстаграме» студии, нам ответила женщина, которая объяснила, что это и не салон вовсе. Якобы несколько мастеров арендуют места и ведут общий «Инстаграм». В соцсетях мы нашли множество отзывов недовольных клиентов, правда, дальше переписок разбирательства не доходили.

Фото №2 - В Уфе девушка осталась без волос после покраски в салоне красоты

Я записывалась в салон красоты, как оказалось, это не салон красоты. Прическу сделали мне ужасно и при этом еще грубили мне. Были склейки, много лака. Изначально, когда я записывалась, мы обговорили сумму, но взяли с меня в два раза больше. Я начала писать Альбине, директору, на что там уже такие пошли отговорки, что семейные проблемы, что я должна понять.

Наталья Тимербаева, пострадавшая клиентка студии красоты
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Наталья их поняла, поэтому девушка решила в этой студии больше не появляться. Юристы говорят, что это частая практика, когда индивидуальные предприниматели арендуют у организаций места для работы. В таком случае по закону «О защите прав потребителей» будет отвечать непосредственно мастер.

Когда предъявляется иск конкретно к данной организации и если она не виновата, они, естественно, предоставят документы, что мы только даем помещение, кресло, оборудование, а сотрудники сами как индивидуальные предприниматели уже работают. И уже в судебном порядке идет замена ответчика с ООО конкретно на ИП, и вот эта женщина или мужчина, которые оказывали услугу, будут персонально отвечать за некачественное проведение действий своих.

Искандер Фахретдинов, адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов

Сейчас Гульнаре Амировой предстоит долгий курс реабилитации, чтобы вернуть состояние волос в первоначальный вид. О наращивании девушка уже и не думает. А те пряди, которые у нее остались после рокового похода в студию, она бережно хранит, ведь, скорее всего, они ей еще понадобятся в случае судебных разбирательств.

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