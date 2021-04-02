В Уфе жителей пятиэтажки затопило из-за ветхой крыши

В Уфе жители верхних этажей одного из домов по улице Борисоглебской каждую весну встречают с тревогой. Причина – в ветхой крыше, которая протекает. Талые воды заливают квартиры, хозяева которых уже устали бороться не только с подтёками, но и с плесенью, появившейся на стенах.
Многодетной маме Эльвире Акчевой приходится рисковать жизнью, чтобы слить воду с натяжного потолка. Она заливает провода, мебель и пол. По всей квартире на пятом этаже расставлены тазики и вёдра. Когда весеннее солнце припекает, в комнатах начинается настоящий водопад. Особенно в детской. Из-за сырости здесь отклеились обои, образовалась плесень.
Самое страшное, признается женщина, это то, что из-за постоянной сырости в комнате дети начали болеть. Обращения в ЖЭУ вопрос не решили. Такая же картина наблюдается и в подъезде. Старожилы говорят: проблема существует не одно десятилетие.
Совпадение или нет, но после нашего приезда сюда же стянулись и сотрудники ЖЭУ. Сейчас они очищают входы в подъезды от наледи. Также готовятся работы по очистке крыши от снега. Управляющая компания о проблеме знает, но и помочь пока не может. Дом 1967 года, шиферная крыша прохудилась. Материалы уже выработали свой ресурс.
Обычным ремонтом проблему не решить, нужен капитальный. Он запланирован на период с 2023 по 2025 год. Жильцы проблемной хрущевки могут ускорить этот процесс, проведя общее собрание, оформив свои требования и выбрав старшего по дому. Но взять на себя ответственность, чтобы привести в порядок общедомовое имущество, никто из собственников квартир еще не решился.