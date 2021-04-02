В Уфе жителей пятиэтажки затопило из-за ветхой крыши

В Уфе жители верхних этажей одного из домов по улице Борисоглебской каждую весну встречают с тревогой. Причина – в ветхой крыше, которая протекает. Талые воды заливают квартиры, хозяева которых уже устали бороться не только с подтёками, но и с плесенью, появившейся на стенах.

Многодетной маме Эльвире Акчевой приходится рисковать жизнью, чтобы слить воду с натяжного потолка. Она заливает провода, мебель и пол. По всей квартире на пятом этаже расставлены тазики и вёдра. Когда весеннее солнце припекает, в комнатах начинается настоящий водопад. Особенно в детской. Из-за сырости здесь отклеились обои, образовалась плесень.

Постоянно воду сливаем, бывает протечка крыши. Сегодня только слила ведро воды. Бывает, когда мы на работе, натяжной потолок до середины комнаты провисает. Сейчас тут даже лампочка эта не работает. Эльвира Акчева, жительница дома №28 по ул. Борисоглебской

Самое страшное, признается женщина, это то, что из-за постоянной сырости в комнате дети начали болеть. Обращения в ЖЭУ вопрос не решили. Такая же картина наблюдается и в подъезде. Старожилы говорят: проблема существует не одно десятилетие.

Я здесь живу с рождения и не помню ни одного года, чтобы нас не топило. В этот раз так затопило, что даже в подъезде всё начало сыпаться с потолка. Все комнаты залило, на балконе вообще всё лилось. Юлия Ускова, жительница дома №28 по ул. Борисоглебской

Совпадение или нет, но после нашего приезда сюда же стянулись и сотрудники ЖЭУ. Сейчас они очищают входы в подъезды от наледи. Также готовятся работы по очистке крыши от снега. Управляющая компания о проблеме знает, но и помочь пока не может. Дом 1967 года, шиферная крыша прохудилась. Материалы уже выработали свой ресурс.

Все заявки, которые поступают от наших жильцов, будут выполнены. Заявочный ремонт кровли мы обязательно сделаем, но в теплое время года. Татьяна Комарова, пресс-секретарь УЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы