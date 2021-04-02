В Башкирии прошел финал КВН «Безопасная дорога детства»

С юмором о важном. В городе Октябрьском прошел финал республиканского конкурса КВН «Безопасная дорога детства». Организатором выступает региональное управление ГИБДД.

За звание самых веселых и находчивых боролись команды школьников из 13 районов и городов республики. Участники должны были показать себя в трех испытаниях: приветствии, конкурсе капитанов, посвящённом 85-летию ГАИ. А вот фристайл был посвящен 100-летию предприятия «Башавтотранс». Все финалисты – победители районных и городских этапов. Готовились к выступлению не один месяц.