Игроки «Салавата Юлаева» устроили на «Уфа-Арене» праздник для болельщиков

Тему Хартикайнен не забивает юному вратарю юлаевской спортшколы, а Гиматов и Семенов успокаивают хоккеиста, в которого попала шайба. Сегодня было на что посмотреть на закрытии хоккейного сезона в Уфе.

Хоккеисты команды «Салават Юлаев» устроили на арене праздник для болельщиков. Все желающие могли взять автографы и сделать фотографию с любимыми игроками или тренером, а также поддержать команду спортшкольников. Сразу несколько групп представителей СДЮШОР выступили в мини-турнире против мастеров и кумиров на льду.