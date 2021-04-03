Студент из Уфы воровал в туалетах ресторанов сушилки и продавал в интернете

Молодой житель Уфы, обучающийся в одном из городских образовательных учреждений, был задержан за совершенные преступления. Юноша воровал в туалетах ресторанов быстрого питания сушилки для рук. Позже он продавал их через интернет.

Фото №1 - Студент из Уфы воровал в туалетах ресторанов сушилки и продавал в интернете

В пресс-службе МВД по Уфе рассказали, что в полицию одно за другим стали поступать сообщения о краже сушилок в туалетных комнатах ресторанов быстрого питания. В итоге общая стоимость похищенного составила 240 тысяч рублей.

Видеонаблюдение позволило распознать внешность подозреваемого воришки. Молодого преступника нашли и доставили в отдел полиции.

Им оказался 19-летний студент, который обучается в одном из учебных заведений города. Парень раскаялся в содеянном и рассказал, что похищенную технику продавал через сайты бесплатных объявлений. В настоящее время доказана причастность подозреваемого к четырем аналогичным кражам, совершенным на территории города.

Пресс-служба МВД по Уфе
Фото №2 - Студент из Уфы воровал в туалетах ресторанов сушилки и продавал в интернете

По фактам совершенных краж правоохранители возбудили уголовные дела. Часть их похищенного удалось изъять.

Фото и видео: пресс-служба МВД по Уфе

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