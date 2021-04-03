Студент из Уфы воровал в туалетах ресторанов сушилки и продавал в интернете

Им оказался 19-летний студент, который обучается в одном из учебных заведений города. Парень раскаялся в содеянном и рассказал, что похищенную технику продавал через сайты бесплатных объявлений. В настоящее время доказана причастность подозреваемого к четырем аналогичным кражам, совершенным на территории города.

Пресс-служба МВД по Уфе