Студент из Уфы воровал в туалетах ресторанов сушилки и продавал в интернете

Молодой житель Уфы, обучающийся в одном из городских образовательных учреждений, был задержан за совершенные преступления. Юноша воровал в туалетах ресторанов быстрого питания сушилки для рук. Позже он продавал их через интернет.
В пресс-службе МВД по Уфе рассказали, что в полицию одно за другим стали поступать сообщения о краже сушилок в туалетных комнатах ресторанов быстрого питания. В итоге общая стоимость похищенного составила 240 тысяч рублей.
Видеонаблюдение позволило распознать внешность подозреваемого воришки. Молодого преступника нашли и доставили в отдел полиции.
По фактам совершенных краж правоохранители возбудили уголовные дела. Часть их похищенного удалось изъять.
Фото и видео: пресс-служба МВД по Уфе