В поликлинике Уфы внедрен проект «Бережливая поликлиника»

В Уфе в поликлинике №44 внедрен проект «Бережливая поликлиника». На данный момент медучреждение имеет в своем составе 7 филиалов и структурных подразделений.

Работа по внедрению и запуску новой модели самой организации ведется с 2018 года. В Министерстве здравоохранения Башкирии рассказали об изменениях, пришедших с внедрением проекта.

В поликлинике была систематизирована картотека, распределен входящий поток пациентов при работе дневного стационара на две группы: первичных и повторных. Также сокращено время проведения диспансеризации взрослых, вакцинации, ЭКГ. Улучшились кабинеты ЭВН.

В медучреждении открылся отдельный кабинет для записи на обследование перед оперативным лечением. Организованы работа узких специалистов по ведению ЭМК в системе РМИАС и отбор пациентов для поступления в дневной стационар.

Значительный резерв для повышения доступности медицинской помощи и комфортности условий её получения заключён в развитии цифровых технологий в здравоохранении. Пресс-служба Минздрава РБ