Житель Башкирии пришел устраиваться на предприятие с поддельным дипломом

В Башкирии накажут жителя республики, который пришел устраиваться на работу на предприятие с поддельным дипломом о высшем образовании. На данный момент уже подтвержден факт подделки документа и возбуждено уголовное дело.

Фото №1 - Житель Башкирии пришел устраиваться на предприятие с поддельным дипломом

Предварительно правоохранителями установлено, что 37-летний житель Башкирии при устройстве на работу предоставил фальшивый диплом. В нем были указаны ложные сведения о наличии высшего образования, то есть об окончании учебного учреждения. В пресс-службе МВД по Уфе сообщили, что факт подделки подтвердился при проверке документов. Оказалось, что мужчина не учился в том заведении.

Полиции житель республики признался, что диплом он купил. Экспертиза подтвердила, что бланки и все приложения к диплому фальшивые.

В настоящее время отделом дознания Отдела полиции №5 Управления МВД России по городу Уфе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Расследование продолжается.

Пресс-служба МВД по Уфе
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