Житель Башкирии пришел устраиваться на предприятие с поддельным дипломом

В Башкирии накажут жителя республики, который пришел устраиваться на работу на предприятие с поддельным дипломом о высшем образовании. На данный момент уже подтвержден факт подделки документа и возбуждено уголовное дело.

Предварительно правоохранителями установлено, что 37-летний житель Башкирии при устройстве на работу предоставил фальшивый диплом. В нем были указаны ложные сведения о наличии высшего образования, то есть об окончании учебного учреждения. В пресс-службе МВД по Уфе сообщили, что факт подделки подтвердился при проверке документов. Оказалось, что мужчина не учился в том заведении.