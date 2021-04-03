В Башкирии грузовик вылетел в кювет, водитель погиб

В Башкирии накануне днем в кювет опрокинулся грузовик. В салоне транспортного средства, помимо водителя, находился также пассажир.

Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано днем в Зилаирском районе на 180 километре дороги Магнитогорск-Ира. По трассе двигался грузовик MAN с полуприцепом. Транспортом управлял 58-летний житель Оренбургской области.

По информации главного госавтоинспектора РБ Динара Гильмутдинова, предварительно установлено, что водитель не справился с рулевым управлением. В итоге грузовик вылетел с дороги в кювет. Водитель получил множество травм, которые привели к смерти. Мужчина умер на месте происшествия. А 45-летний пассажир был госпитализирован.