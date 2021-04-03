В Башкирии за сутки было подтверждено 104 случая коронавируса

В Башкирии наблюдается устойчивое снижение выявляемых случаев заражения коронавирусом. Об этом можно с уверенностью сказать, ориентируясь на официальные ежедневные данные оперштаба республики.

По информации на 3 апреля, в Башкирии было зарегистрировано 32 673 случаев заражения коронавирусом, в их числе и 104 – за последние сутки. Также оперштаб сообщает, что за те же сутки был выписан 231 пациент, все они перенесли коронавирус и завершили свое лечение. За весь период выздоровели уже 28 035 человек.