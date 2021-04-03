В России от коронавируса за весь период скончалось более 100 тысяч человек

Как и в Башкирии, по всей России снижается ежедневно выявляемое число зараженных коронавирусом. На сегодня известно о 4 572 077 случаях болезни. Такова статистика всего периода пандемии в стране.

Из общего числа 9 021 случаев были зарегистрированы за последние сутки. Также за это время в России выписались по выздоровлению 9 618 пациентов, все они завершили лечение благополучно. В общей сложности на 3 апреля в стране вылечились 4 195 869 человек.