Владимир Путин попал в тройку самых привлекательных мужчин России

Жители России прошли опрос, в котором предлагалось ответить, кто, по их мнению, является самым привлекательным мужчиной в стране. В списке оказались, конечно, и известные актеры, и музыканты. Но лидирующую позицию среди известных российских мужчин удерживает третий год Владимир Путин.

Такие данные опроса приводит исследовательский центр Superjob. В опросе приняли участие по 1000 мужчин и женщин из всех округов России. Всего было задействованы жители 322 населенных пунктов.

Оказалось, что самым популярным ответом является на вопрос о самом привлекательном из известных мужчин России является «я сам». В 2021 году так ответили 19% опрошенных. И вот уже на втором месте – глава государства Владимир Путин с 18% голосов. Тройку самых популярных ответов закрывает вариант «никто/нет такого мужчины» - 9%. Кстати, 27% опрошенных затруднялись ответить или просто не хотели.

Если говорить не о популярных ответах, а о тех вариантах, в которых имелись ввиду реальные известные мужчины России, то на втором месте после Владимира Путина оказался Дмитрий Нагиев – 1%. И на третьем месте – еще один политик. Владимир Жириновский набрал 1% голосов.