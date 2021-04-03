В Башкирии от смерти в пожаре спаслись пенсионерка и супружеская пара

В Башкирии пожарный извещатель снова спас человеческие жизни. Пожары произошли в конце марта в одной и той же деревне в Чишминском районе республики – Игнатовка.

Фото №1 - В Башкирии от смерти в пожаре спаслись пенсионерка и супружеская пара

В одном из домов сработавший пожарный извещатель разбудил женщину 1946 года рождения. Она бросилась в прихожую. Оказалось, что вся кухня в этот момент была заполнена дымом. Позже стало известно, что супруг женщины, который тоже находился дома, затопил печь и забыл открыть задвижку. Если бы не извещатель, семья просто отравилась бы угарным газом.

Во втором случае, произошедшем спустя 4 дня, жительница то же деревни 1936 года рождения поставила готовиться на плиту пищу и уснула. После продолжительного нахождения на плите пища загорелась, начал распространяться дым. Пенсионерка проснулась, когда сработал извещатель. Ей удалось потушить пожар самостоятельно.

Спасение людей при пожарах всегда была и остаётся актуальной проблемой. Основной причиной пожаров является человеческий фактор. Часто людская невнимательность, безалаберность, необдуманность поступков становится причиной пожаров и иногда гибелью при них людей. Чаще всего люди погибают при пожарах во сне, когда они наиболее беззащитны.

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти