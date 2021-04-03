В Башкирии от смерти в пожаре спаслись пенсионерка и супружеская пара

В Башкирии пожарный извещатель снова спас человеческие жизни. Пожары произошли в конце марта в одной и той же деревне в Чишминском районе республики – Игнатовка.

В одном из домов сработавший пожарный извещатель разбудил женщину 1946 года рождения. Она бросилась в прихожую. Оказалось, что вся кухня в этот момент была заполнена дымом. Позже стало известно, что супруг женщины, который тоже находился дома, затопил печь и забыл открыть задвижку. Если бы не извещатель, семья просто отравилась бы угарным газом.