При тушении пожара в Башкирии нашли тела мальчика и женщины, второй ребенок в больнице

На тушение подано 3 ствола. В 14.10 пожар был локализован на площади 40 кв.метров. В 14.26 ликвидация открытого горения. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружено 2-е погибших: женщина, 1987 г.р. и ребенок (мальчик) 2015 г.р. Также в результате пожара пострадал ребенок (мальчик) 2018 г.р., доставлен в ЦРБ села Языково, состояние медиками оценивается как тяжёлое.

Пресс-служба ГУ МЧС по РБ