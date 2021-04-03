При тушении пожара в Башкирии нашли тела мальчика и женщины, второй ребенок в больнице

В Башкирии 3 апреля произошел пожар с трагичными последствиями. На месте происшествия найдены два тела, одно из которых принадлежит ребенку.

Фото №1 - При тушении пожара в Башкирии нашли тела мальчика и женщины, второй ребенок в больнице

Возгорание произошло в бревенчатом доме на ул. Генерала Шаймуратова в н.п. Языково Благоварского района Башкирии. Это случилось в районе 14 часов. Дом размерами 5 на 8 метров уже вовсю полыхал к моменту прибытия спецслужб.

Фото №2 - При тушении пожара в Башкирии нашли тела мальчика и женщины, второй ребенок в больнице

На тушение подано 3 ствола. В 14.10 пожар был локализован на площади 40 кв.метров. В 14.26 ликвидация открытого горения. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружено 2-е погибших: женщина, 1987 г.р. и ребенок (мальчик) 2015 г.р. Также в результате пожара пострадал ребенок (мальчик) 2018 г.р., доставлен в ЦРБ села Языково, состояние медиками оценивается как тяжёлое.

Пресс-служба ГУ МЧС по РБ
Фото №3 - При тушении пожара в Башкирии нашли тела мальчика и женщины, второй ребенок в больнице

В ликвидации пожара были задействованы 10 единиц техники и 23 человека. Причина трагедии пока неизвестна, сейчас на месте происшествия ведется работа дознавателями МЧС, привлечены силы испытательной пожарной лаборатории. Также известно, что на место прибыла следственно-оперативная группа.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РБ

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