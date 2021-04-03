При тушении пожара в Башкирии нашли тела мальчика и женщины, второй ребенок в больнице

В Башкирии 3 апреля произошел пожар с трагичными последствиями. На месте происшествия найдены два тела, одно из которых принадлежит ребенку.
Возгорание произошло в бревенчатом доме на ул. Генерала Шаймуратова в н.п. Языково Благоварского района Башкирии. Это случилось в районе 14 часов. Дом размерами 5 на 8 метров уже вовсю полыхал к моменту прибытия спецслужб.
В ликвидации пожара были задействованы 10 единиц техники и 23 человека. Причина трагедии пока неизвестна, сейчас на месте происшествия ведется работа дознавателями МЧС, привлечены силы испытательной пожарной лаборатории. Также известно, что на место прибыла следственно-оперативная группа.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РБ