«БашРТС» сообщил о снижении начислений жителям Башкирии в счетах за март

В «БашРТС» сообщили о снижении начислений за прошедший март месяц. Это связано со значительным потеплением, отмеченном в Башкирии в марте.

По информации пресс-службы «БашРТС», по сравнению со счетами за февраль, суммы в платежках за первый месяц весны снизились на 7%. Причиной стало весеннее потепление, которое сказалось на отпуске тепла с ТЭЦ и котельных. Отсюда – снижение начислений.

В компании также отметили, что на величину начислений в качестве ключевого фактора и влияет именно погода при нынешней схеме оплаты счетов за отопление.

Схема оплаты за тепло только в отопительный период подразумевает, что сумма за отопление в весенние месяцы ощутимо ниже, чем в холодные зимние периоды. Однако величина начислений при наличии общедомовых приборов учета тепловой энергии зависит не только от температуры наружного воздуха, но и от энергоэффективности дома в целом. Утепленные дома потребляют тепло гораздо экономичнее. Пресс-служба «БашРТС»