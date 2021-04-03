«БашРТС» сообщил о снижении начислений жителям Башкирии в счетах за март

В «БашРТС» сообщили о снижении начислений за прошедший март месяц. Это связано со значительным потеплением, отмеченном в Башкирии в марте.
По информации пресс-службы «БашРТС», по сравнению со счетами за февраль, суммы в платежках за первый месяц весны снизились на 7%. Причиной стало весеннее потепление, которое сказалось на отпуске тепла с ТЭЦ и котельных. Отсюда – снижение начислений.
В компании также отметили, что на величину начислений в качестве ключевого фактора и влияет именно погода при нынешней схеме оплаты счетов за отопление.
Напомнили в компании и о том, что в летний период отсутствует поставка тепла, а это значит, что начислений в это время не будет.