Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту пожара, в котором погибла мать с ребенком

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту произошедшего днем пожара. В огне погибли женщина и маленький ребенок, второй – в тяжелом состоянии в больнице.

Напомним, сегодня, 3 апреля, в Языково в Благоварском районе произошло возгорание бревенчатого жилого дома. Пожарные обнаружили на месте происшествия женщину и ребенка. Они уже были мертвы. Второй ребенок был доставлен в больницу.

В пресс-службе СУ СК России по РБ сообщают, что погибшей была мать этих двух мальчиков. Оказалось, что младшего сына она успела вывести на улицу. Второго – нет, не удалось выбраться и ей самой.

На месте работают следователи и следователи-криминалисты. Ведется совместная работа с МЧС и МВД. Расследование будет контролировать руководство Следкома РБ.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причин смерти погибших и причины возгорания, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. Пресс-служба СУ СК России по РБ