Владимир Путин обсудил с главой РФПИ вакцину от Covid-19 и производство тестов

Владимир Путин встретился с гендиректором РФПИ Кириллом Дмитриевым. На встрече обсуждались вопросы борьбы с коронавирусом, конкретно речь шла о производстве тестов, а также о вакцине и препаратах.
В ходе беседы Владимир Путин отметил, что Российский фонд прямых инвестиций сегодня вносит огромный вклад в борьбу с коронавирусом: производятся тест-системы, продвигается вакцина как в пределах страны, так и на мировом рынке.
По словам Кирилла Дмитриева, за год из России было поставлено 15 миллионов тест-систем в 17 стран мира. И это, по мнению главы РФПИ, является очень важным прорывом. На очереди, кстати говоря, еще один прорыв.
Владимир Путин уточнил, способен ли тест, о котором шла речь на встрече, выявить все мутации коронавируса, известные на сегодня. Кирилл Дмитриев подтвердил эту способность тест-системы.
Что касается препарата «Авифавир», то, по словам Кирилла Дмитриева, 300 тысяч уже псотавлено в Россию. На данный момент препарат также поставлен уже в 30 стран.
Фото: пресс-служба Президента РФ