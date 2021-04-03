Владимир Путин обсудил с главой РФПИ вакцину от Covid-19 и производство тестов

Владимир Путин встретился с гендиректором РФПИ Кириллом Дмитриевым. На встрече обсуждались вопросы борьбы с коронавирусом, конкретно речь шла о производстве тестов, а также о вакцине и препаратах.

В ходе беседы Владимир Путин отметил, что Российский фонд прямых инвестиций сегодня вносит огромный вклад в борьбу с коронавирусом: производятся тест-системы, продвигается вакцина как в пределах страны, так и на мировом рынке.

По словам Кирилла Дмитриева, за год из России было поставлено 15 миллионов тест-систем в 17 стран мира. И это, по мнению главы РФПИ, является очень важным прорывом. На очереди, кстати говоря, еще один прорыв.

Наши тесты очень востребованы в аэропортах и других местах вне лабораторий, и мы объявим о роботе-конвейере, который может делать 300 тестов в час и не требует высококвалифицированного персонала. Мы считаем, что это будет ключевым решением не только для России, но и для других стран – автоматизировать сдачу тестов вне лабораторий. Кирилл Дмитриев, гендиректор РФПИ

Владимир Путин уточнил, способен ли тест, о котором шла речь на встрече, выявить все мутации коронавируса, известные на сегодня. Кирилл Дмитриев подтвердил эту способность тест-системы.

Что касается препарата «Авифавир», то, по словам Кирилла Дмитриева, 300 тысяч уже псотавлено в Россию. На данный момент препарат также поставлен уже в 30 стран.