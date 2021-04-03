В Уфе двое мужчин пытались обокрасть магазины ради развлечения и адреналина

В Уфе за один вечер задержали двоих мужчин, которым стало настолько скучно, что они решили обокрасть магазины. Случаи оказались никак не связанными, и произошли они в разных районах города. В итоге обоих несостоявшихся воров передали полиции.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии РБ, сначала сигнал поступил из одного гипермаркета. Это случилось почти в 9 часов вечера. Молодой мужчина накидал в тележку самые разные товары на общую сумму 19 тысяч рублей. Здесь оказались и корм для животных, и даже каркасный бассейн.

Мужчина заметил, что возле одной из касс открыт проход, а кассира нет на месте. Тогда мужчина и решил пройти там, не оплатив товары.

Действия молодого человека попали в камеры видеонаблюдения, на выходе из магазина он был задержан. Свои действия ранее судимый за угон уфимец объяснил тем, что решил испытать острые ощущения и проверить, удастся ли ему уйти незамеченным.

Пресс-служба Росгвардии РБ

А позже, примерно к часу ночи, в таком же гипермаркете, но уже в Октябрьском районе Уфы, 28-летний мужчина попытался пронести 3 коробки коньяка в подарочном оформлении. Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за кражу.