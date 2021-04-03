Житель Уфы со знакомыми «врезались» в нефтепровод и похитили более 15 тонн топлива

В Уфе были задержаны пять человек, которые с августа 2020 года умудрились украсть более 15 тонн дизельного топлива. Незаконные действия были обнаружены в ночное время службой безопасности транспортной компании.

Фото №1 - Житель Уфы со знакомыми «врезались» в нефтепровод и похитили более 15 тонн топлива

В пресс-службе Росгвардии Башкирии рассказали, что, по предварительным данным, 40-летний житель Уфы со своими знакомыми из Оренбургской области в возрасте от 31 до 42 лет организовали несанкционированную врезку в нефтепровод на территории лесопосадки в деревне Подымалово. И таким образом мужчины с августа 2020 года смогли похитить более 15 тонн дизельного топлива.

Фото №2 - Житель Уфы со знакомыми «врезались» в нефтепровод и похитили более 15 тонн топлива

В Уфе при содействии спецподразделений Росгвардии задержаны подозреваемые в крупной краже дизельного топлива из нефтепровода. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В данный момент четверо находятся под стражей, один - под домашним арестом.

Пресс-служба Росгвардии РБ
Фото №3 - Житель Уфы со знакомыми «врезались» в нефтепровод и похитили более 15 тонн топлива

Фото: пресс-службы МВД по РБ

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