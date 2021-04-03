«Перевела свыше 500 тысяч»: 66-летнюю жительницу Уфы обманул кавалер из соцсети

В Уфе обманутая кавалером из соцсетей 66-летняя женщина потеряла свыше 500 тысяч рублей. А все так хорошо начиналось, когда мужчина осыпал собеседницу комплиментами.
Уфимка обратилась в полицию, заявив о мошенничестве. В пресс-службе МВД по Уфе рассказали, что, со слов заявительницы, в середине февраля она познакомилась с мужчиной в соцсетях. Он представился гражданином другой страны. В ходе непродолжительного общения мужчина осыпал даму комплиментами, изъявлял желание встретиться.
Женщина поверила ему. И вот, когда он сообщил, что готов приехать, выяснилось, что ему не хватает на это денег.
Сейчас полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества. А гражданам МВД Уфы в очередной раз напоминает о бдительности при общении с незнакомцами.