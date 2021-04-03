«Перевела свыше 500 тысяч»: 66-летнюю жительницу Уфы обманул кавалер из соцсети

В Уфе обманутая кавалером из соцсетей 66-летняя женщина потеряла свыше 500 тысяч рублей. А все так хорошо начиналось, когда мужчина осыпал собеседницу комплиментами.

Уфимка обратилась в полицию, заявив о мошенничестве. В пресс-службе МВД по Уфе рассказали, что, со слов заявительницы, в середине февраля она познакомилась с мужчиной в соцсетях. Он представился гражданином другой страны. В ходе непродолжительного общения мужчина осыпал даму комплиментами, изъявлял желание встретиться.

Женщина поверила ему. И вот, когда он сообщил, что готов приехать, выяснилось, что ему не хватает на это денег.

Предложив свою помощь, женщина перевела ему необходимую сумму свыше 500 тысяч рублей. После этого виртуальный знакомый перестал выходить на связь. Женщина поспешила обраться в полицию. Пресс-служба МВД по Уфе