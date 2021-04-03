В Уфе на 4 дня частично ограничат движение на одной из улиц

В Уфе на 4 дня будет частично ограничено движение для транспортных средств на одной из улиц. В мэрии башкирской столицы попросили отнестись к временным неудобствам с пониманием.

С полуночи 5 апреля и вплоть до 24 часов 8 апреля в Уфе перекроют две полосы дороги на участках от перекрестка ул. Айской и 8 Марта и до дома №87 по ул. Айской. Это связано с необходимыми работами по переустройству газопровода на улице Айской.