В Уфе на 4 дня частично ограничат движение на одной из улиц

В Уфе на 4 дня будет частично ограничено движение для транспортных средств на одной из улиц. В мэрии башкирской столицы попросили отнестись к временным неудобствам с пониманием.

Фото №1 - В Уфе на 4 дня частично ограничат движение на одной из улиц

С полуночи 5 апреля и вплоть до 24 часов 8 апреля в Уфе перекроют две полосы дороги на участках от перекрестка ул. Айской и 8 Марта и до дома №87 по ул. Айской. Это связано с необходимыми работами по переустройству газопровода на улице Айской.

Движение транспорта в указанный период сохранится по двум другим свободным полосам в обоих направлениях.

Фото №2 - В Уфе на 4 дня частично ограничат движение на одной из улиц

Данные работы проводятся в Уфе в рамках реконструкции улицы 8 Марта на участке от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Мингажева по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Уфимцев и гостей столицы республики просят с пониманием отнестись к вводимому ограничению, приносят извинения за возможные неудобства и рекомендуют заранее планировать свой маршрут передвижения.

Пресс-служба администрации Уфы
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