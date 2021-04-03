На трассах Башкирии установят еще 100 видеокамер

Ещё сто камер фотовидеофиксации установят на федеральных трассах республики. С момента запуска комплексов нерадивые водители пополнили бюджет региона на 14 млн рублей. Официальная статистика гласит, что количество смертельных аварий снизилось практически на 30 процентов.

Скоро и эти «письма счастья» разойдутся по адресатам. Бюджет республики пополнят нерадивые водители. Только за прошлый год автолюбители заплатили в казну практически 3 млн рублей за нежелание соблюдать скоростной режим. Но суть установки камер не в сборе денег. Ведь в худшем случае цена превышения скорости на трассе – чья-то жизнь.

Перед стартом продаж любой модели машину тестируют на безопасность. По-другому, проводят краш-тест. 60 км/ч. На этой, казалось бы, небольшой скорости у японского внедорожника за несколько миллионов рублей полностью смят капот, переднее колесо отлетает в сторону. А если в реальной жизни произойдет авария на встречке, повреждений будет в разы больше.

В Госавтоинспекции уверены: увеличение количества камер на дорогах поможет скорее приучить водителей к соблюдению правил дорожного движения. Сейчас в Башкортостане задействовано больше тысячи комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Камеры будут располагаться на дорогах М5, М7 и Р240. Примерно в равном количестве. Камеры будут перевешивать с существующих мест, где очаги аварийности удалось убрать. Антон Марешов, начальник отдела транспортной дирекции Республики Башкортостан