В Уфе к чемпионату WorldSkills построят «Парк молодых профессионалов»

Соревнование профессионалов в июле примет Башкортостан. Мероприятие будет масштабное: более 10 тысяч зрителей и участников. Премьер-министр правительства Андрей Назаров посетил сегодня место, где будут развернуты площадки – это участок недалеко от гипермаркета «Касторама», который будет арендован для WorldSkills Russia.

Специально для чемпионата закупят новейшее оборудование, которое после соревнования передадут в училища и колледжи. Часть помещений для WorldSkills будут временными, потом их можно будет разобрать и использовать для других мероприятий. Также идет обсуждение строительства здания, которое останется в дальнейшем как место для проведения конгрессов и выставок.