В Уфе 10 сиротам вручили ключи от квартир

Собственными квадратными метрами обзавелись 10 детей-сирот. В уфимском микрорайоне Затон состоялось вручение ключей от квартир. В жилье уже можно заезжать, отделка чистовая, есть сантехника. До конца года ключи от жилплощади получат еще 113 сирот.
Хотя порог этой квартиры сегодня они переступили впервые, тем не менее захватили с собой измерительную рулетку. Дочь Екатерина планирует заехать на свою жилплощадь в конце апреля. До этого нужно обзавестись мебелью. Менять обои девушка не будет – рисунок с цветами ее устраивает. Тяжелее всего определиться с дизайном – у каждого члена семьи свое видение будущего интерьера кухни.
В приемную семью Нигматуллиных Катя вместе с младшим братом попала, когда ей было 10 лет. До сегодняшнего дня проживали все вместе в трехкомнатной квартире. Девушке 21 год, она работает администратором в фитнес-центре и уже давно хочет вести хозяйство самостоятельно. Родители готовы помочь с покупкой необходимого.
О том, что он получает квартиру, Артем узнал 1 апреля. 24-летний молодой человек ждал ее 7 лет. Подумал, шутка в День смеха. Но все же сегодня утром подошел к подъезду дома номер 9 по улице Гази Загитова. Все это время Артем жил с бабушкой, которая и воспитала парня. По-хозяйски он осматривает сантехнику и электроплиту. Сразу определяется с тем, что появится в квартире в первую очередь.
Норма предоставления жилья сиротам – 14 квадратных метров, деньги в республике выделяются на покупку жилья в 33 метра. Это средства из казны федеральной и республиканской. Сегодня 10 сирот получили ключи из рук главы администрации города Сергея Грекова. На покупку квартир сиротам выделено 169 миллионов рублей.
До конца года собственными квадратными метрами в Уфе обзаведутся еще 113 сирот. Квартиры будут распределяться в микрорайонах Затон и Сипайлово.