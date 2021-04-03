В Уфе 10 сиротам вручили ключи от квартир

Сегодня по Уфе на учете стоят 1188 детей сирот. Из них у 867 возникло право на обеспечение жильем. Денежные средства мы вкладываем в строительство. Это либо однушки, либо студии в строящихся домах с чистовой отделкой.

Зиля Мухаметова, начальник управления по распределению жилья и жилищным программам администрации г. Уфы