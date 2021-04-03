В Уфе 10 сиротам вручили ключи от квартир

Собственными квадратными метрами обзавелись 10 детей-сирот. В уфимском микрорайоне Затон состоялось вручение ключей от квартир. В жилье уже можно заезжать, отделка чистовая, есть сантехника. До конца года ключи от жилплощади получат еще 113 сирот.

Хотя порог этой квартиры сегодня они переступили впервые, тем не менее захватили с собой измерительную рулетку. Дочь Екатерина планирует заехать на свою жилплощадь в конце апреля. До этого нужно обзавестись мебелью. Менять обои девушка не будет – рисунок с цветами ее устраивает. Тяжелее всего определиться с дизайном – у каждого члена семьи свое видение будущего интерьера кухни.

В приемную семью Нигматуллиных Катя вместе с младшим братом попала, когда ей было 10 лет. До сегодняшнего дня проживали все вместе в трехкомнатной квартире. Девушке 21 год, она работает администратором в фитнес-центре и уже давно хочет вести хозяйство самостоятельно. Родители готовы помочь с покупкой необходимого.

Фото №1 - В Уфе 10 сиротам вручили ключи от квартир

Настроение замечательное, планов громадье. Думаем, куда мебель поставить. Пока надо купить, потом поставить, есть куда ставить.

Марина и Тагир Нигматуллины

О том, что он получает квартиру, Артем узнал 1 апреля. 24-летний молодой человек ждал ее 7 лет. Подумал, шутка в День смеха. Но все же сегодня  утром подошел к подъезду дома номер 9 по улице Гази Загитова. Все это время Артем жил с бабушкой, которая и воспитала парня. По-хозяйски он осматривает сантехнику и электроплиту. Сразу определяется с тем, что появится в квартире в первую очередь.

Уже видно, что можно заезжать, мебель ставить и жить. Кухонный гарнитур в первую очередь. Все друзья говорят: «У тебя кухонный гарнитур будет дороже, чем вся остальная квартира». Скорее всего, да.

Артём Пушкин
Фото №2 - В Уфе 10 сиротам вручили ключи от квартир
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Норма предоставления жилья сиротам – 14 квадратных метров, деньги в республике выделяются на покупку жилья в 33 метра. Это средства из казны федеральной и республиканской. Сегодня 10 сирот получили ключи из рук главы администрации города Сергея Грекова. На покупку квартир сиротам выделено 169 миллионов рублей.

Сегодня по Уфе на учете стоят 1188 детей сирот. Из них у 867 возникло право на обеспечение жильем. Денежные средства мы вкладываем в строительство. Это либо однушки, либо студии в строящихся домах с чистовой отделкой.

Зиля Мухаметова, начальник управления по распределению жилья и жилищным программам администрации г. Уфы

До конца года собственными квадратными метрами в Уфе обзаведутся еще 113 сирот. Квартиры будут распределяться в микрорайонах Затон и Сипайлово.

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