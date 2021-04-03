Мобильный медпункт и прогулка с врачами: у жителей Уфы проверили здоровье сердца

У жителей республики стало больше проблем с сердцем и сосудами. Статистику за 3 месяца текущего года привели медики. Проверить здоровье можно было и сегодня в мобильном комплексе, который приехал в уфимский парк имени Якутова. После участники акции вышли на прогулку вместе с врачами.

Для Саши поход на выставку автомобилей начался с медицинского кабинета. Маленький мужчина сопровождает бабушку. Осмотр проходит в мобильном комплексе. Здесь специалист проверила давление и содержание кислорода в крови.

К сожалению, увидела, что сегодняшнее состояние здоровья требует срочного приема лекарств. Я сама гипертоник. Надо было ехать, может, заторопилась, не успела принять лекарство. Любовь Ломовицкая

Всего здесь 7 кабинетов. По сути, мини-поликлиника. На прошлой неделе мобильный комплекс был в Бирском районе, вновь по республике поедет ещё через неделю. Мобильный комплекс ещё и вездеход – автомобиль полноприводный. В этом году мини-поликлиника побывала в 10 сёлах и деревнях. Медики осмотрели больше полутора тысяч жителей. Из них 200 госпитализировали. Больше стало проблем с сосудами. По словам специалистов, часто это последствия коронавируса.

Самая частая причина смертности у нас – это болезни кровообращения. Чтобы катастрофы не случилось, нужно выполнять минимум: правильно питаться – исключить жирное, минимальная физическая активность – 10 тысяч шагов. Шамиль Булатов, главный врач РКБ им. Г.Г. Куватова

Популярные 10 тысяч шагов – число на самом деле условное. Есть версия, что это маркетинговый ход, который придумали разработчики шагомера в Японии. Однако никто не спорит о пользе физической активности. Сами медики стараются держать марку.

Кто как не врач должен подавать пример? Лично я занимаюсь скандинавской ходьбой. Лилиана Белан, заместитель главного врача РКБ им. Г.Г. Куватова